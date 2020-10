Una vita, anticipazioni 2 ottobre: Ramon mette in guardia Felipe (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova ed appassionante puntata di Una vita attende i fan nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre 2020. Le vicende di Acacias saranno incentrate non solo sulla sorprendente decisione di Rosina di lasciare per sempre il quartiere, ma anche su Felipe e Genoveva. I due verranno sorpresi insieme da Ramon, il quale non perderà tempo per mettere in guardia l’amico. Di contro, l’avvocato lo rassicurerà facendogli intendere di avere un piano ben preciso. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni sulla nuova puntata. Una vita, trama 2 ottobre: Liberto convincerà Rosina non partire? Dopo la buona notizia relativa al suo proscioglimento dalle accuse di violenza, per Liberto saranno arrivate ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova ed appassionante puntata di Unaattende i fan nel pomeriggio di venerdì 22020. Le vicende di Acacias saranno incentrate non solo sulla sorprendente decisione di Rosina di lasciare per sempre il quartiere, ma anche sue Genoveva. I due verranno sorpresi insieme da, il quale non perderà tempo perre inl’amico. Di contro, l’avvocato lo rassicurerà facendogli intendere di avere un piano ben preciso. Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano lesulla nuova puntata. Una, trama 2: Liberto convincerà Rosina non partire? Dopo la buona notizia relativa al suo proscioglimento dalle accuse di violenza, per Liberto saranno arrivate ...

