Traffico Roma del 01-10-2020 ore 18 | 00

(Di giovedì 1 ottobre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazionesostenuto in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare zona nord dobbiamo Code in carreggiata interna tra Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio per laFirenze fino all’uscita La Rustica decisamente trafficata anche la carreggiata esterna è interessata ancora una 20 a tratti a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscitanina in tangenziale code tra viale di Tor di Quinto è uscita Salaria e successivamente tra l’uscita a Stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila il tutto in direzione di San Giovanni sulla Cassia abbiamo nelle due direzioni tra la Giustiniana Tomba di Nerone fuori territorio da registrare un incidente con code ...