TFS TFR | un diritto che è di tutti i lavoratori

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Siamo alcuni degli oltre 2400 firmatarie/i delle petizioni per l’Anticipo del Tfs,che hanno inviato la seguente lettera alla Ministra Dadone ed al Ministro Gualtieri: TFS /TFR :UNCHE E’ DICon riferimento al Trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici che vanno in pensione, in attuazione del decreto legge sulla Quota 100 ed in modo particolare all’articolo 23 D.l. n.4 /2019,nonostante i ripetuti annunci agostani, televisivi e mediatici, nonché i continui comunicati fasulli di operatività del provvedimento su siti internet, più o meno collegati al governo di cui fanno parte la ministra Dadone ed il Ministro Gualtieri, ad oggi, già +al termine di settembre 2020, CONSTATIAMO CHE: 1) dopo oltre un anno di attesa,l’ottenimento del ...

Con riferimento al Trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici che vanno in pensione, in attuazione del decreto legge sulla Quota 100 ed in modo particolare all’articolo 23 D.l. n.4 / ...Da certificazione su diritto a ricevere il Tfs, a proposta di contratto di anticipo in banca, a Iban del conto corrente: i documenti per la banca per richiesta anticipo Tfs I documenti necessari da al ...