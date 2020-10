Sciame sismico in California: oltre un centinaio di scosse di terremoto a Westmorland [DATI e MAPPE] (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Istituto Geofisico statunitense USGS ha registrato oltre un centinaio di scosse di terremoto in California nelle ultime ore: l’epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Westmorland. Il sisma più forte, magnitudo 4.9, è stato rilevato alle 02:31 UTC, a 4 km nordest da Westmorland, a una profondità di 11,5 km. Al momento non risultano danni a persone o cose.L'articolo Sciame sismico in California: oltre un centinaio di scosse di terremoto a Westmorland DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Istituto Geofisico statunitense USGS ha registratoundidiinnelle ultime ore: l’epicentro è stato localizzato nei pressi della città di. Il sisma più forte, magnitudo 4.9, è stato rilevato alle 02:31 UTC, a 4 km nordest da, a una profondità di 11,5 km. Al momento non risultano danni a persone o cose.L'articoloinundidiMeteo Web.

