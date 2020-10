Pixel 5 ufficiale: specifiche e prezzo del medio gamma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pixel 5 è ufficiale, Google ha annunciato il suo nuovo telefono di punta il 30 settembre con una presentazione online così come ormai siamo abituati nel 2020 a causa della pandemia.Il nuovo dispositivo non si può di certo considerare un fiore all’occhiello nel senso tradizionale. Manca l’hardware più potente e per questo il costo è contenuto in 699 dollari.Inoltre, non è l’unico telefono annunciato da Google, poiché ha condiviso i riflettori con il Pixel 4a 5G, costo 499 dollari. Offre prestazioni simili, senza alcuna funzionalità premium, in un pacchetto più economico e leggermente più grande.Recensione Google Pixel 4 XLPixel 5 ufficiale, un medio gamma più ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 1 ottobre 2020)5 è, Google ha annunciato il suo nuovo telefono di punta il 30 settembre con una presentazione online così come ormai siamo abituati nel 2020 a causa della pandemia.Il nuovo dispositivo non si può di certo considerare un fiore all’occhiello nel senso tradizionale. Manca l’hardware più potente e per questo il costo è contenuto in 699 dollari.Inoltre, non è l’unico telefono annunciato da Google, poiché ha condiviso i riflettori con il4a 5G, costo 499 dollari. Offre prestazioni simili, senza alcuna funzionalità premium, in un pacchetto più economico e leggermente più grande.Recensione Google4 XL, unpiù ...

