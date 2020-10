Panico a Firenze | rumeno prende a calci e pugni i passanti Colpita anche un’anziana di 83 anni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I carabinieri dihanno arrestato un 32enneper lesioni personali e danneggiamento aggravato. In pieno pomeriggio, dopo numerose richieste giunte al numero di emergenza 112, tre equipaggi del nucleo radiomobile sono stati inviati in via Baracca. In quella strada, infatti, avevano segnalato la presenza di un uomo che, senza motivo, stava danneggiando i veicoli in sosta e colpendo icon. L’uomo individuato adai carabinieri I militari hanno individuato l’uomo in viale Guidoni: con in mano una bottiglia di birra. L’hanno identificato in un 32enne romeno, già residente a Lastra a Signa ma di fatto senza fissa dimora. Era in stato di agitazione psicofisica dovuta probabilmente all’assunzione smodata di sostanze ...