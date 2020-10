Lutto per John Legend e Chrissy Teigen | su Instagram il post straziante

Leggi su yeslife

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il cantantee la mogliehanno perso il terzo bambino: “Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia, siamo sotto shock” Visualizza questosuWe are shocked and in the kind of deep pain you only hear about, the kind of pain we’ve never felt before. We … L'articolo proviene da YesLife.it.