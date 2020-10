La forma dell’acqua, dove vedere in tv e in streaming il film (Di giovedì 1 ottobre 2020) La forma dell’acqua, dove vedere in tv e in streaming il film Elisa Esposito è una donna affetta da mutismo che lavora nel team di pulizie in un laboratorio americano durante il periodo della Guerra Fredda. Siamo a Baltimora, 1962, ed Elisa è una donna che trascorre gran parte delle sue giornate in solitudine, può contare soltanto su Zelda, la sua collega, e Giles, il bizzarro vicino di casa. Un giorno, però, al laboratorio militare dove lavora Elisa arriva una strana creatura catturata in un villaggio amazzonico che il colonnello Strickland vuole torturare e vivisezionare. Elisa inizia a stringerci amicizia, gli dà da mangiare e gli insegna il linguaggio dei segni così, quando scopre qual è il destino che i militari hanno in serbo ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladell’acqua,in tv e inilElisa Esposito è una donna affetta da mutismo che lavora nel team di pulizie in un laboratorio americano durante il periodo della Guerra Fredda. Siamo a Baltimora, 1962, ed Elisa è una donna che trascorre gran parte delle sue giornate in solitudine, può contare soltanto su Zelda, la sua collega, e Giles, il bizzarro vicino di casa. Un giorno, però, al laboratorio militarelavora Elisa arriva una strana creatura catturata in un villaggio amazzonico che il colonnello Strickland vuole torturare e vivisezionare. Elisa inizia a stringerci amicizia, gli dà da mangiare e gli insegna il linguaggio dei segni così, quando scopre qual è il destino che i militari hanno in serbo ...

