Fiorentina-Sampdoria, Ranieri: "Il gruppo sta bene, a Firenze per andare a fare risultato" (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Sampdoria vuole reagire dopo il passo falso casalingo contro il benevento che ha rimontato l'iniziale doppio vantaggio dei liguri.I blucerchiati nell'anticipo del venerdì sera, valido per la 3a giornata di Serie A, dovranno vedersela contro una Fiorentina ferita nell'orgoglio dopo aver gettato al vento la partita nella sfida contro l'Inter. Il tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match del 'Franchi'."Domani sera giochiamo a Firenze e non abbiamo ancora neanche un punto in classifica. Affronteremo una squadra che ha fatto molto bene sia nella prima che nella seconda giornata. La Fiorentina si è rinforzata molto ma andremo lì determinati a fare risultato. Alla fine del ...

