Emily in Paris, come Carrie a Manhattan (Di giovedì 1 ottobre 2020) Emily in Paris - Lily Collins Gli ultimi due episodi di Sex and The City avevano catapultato la protagonista Carrie Bradshaw a Parigi, in un mondo lontanissimo dalla sua New York, dal quale si era sentita rifiutata e che aveva brutalmente deluso le sue aspettative. Chissà se andrà meglio ad Emily Cooper, un'altra americana che cercherà felicità e successo nella capitale francese: il pubblico lo scoprirà nella nuova serie Netflix Emily in Paris, disponibile da domani. Creata proprio dal padre di Sex and The City, Darren Star, la nuova serie in dieci episodi condivide con quel cult anche un'altra figura fondamentale, la costumista, Patricia Field. Sarà lei ad impreziosire con abiti e look imperdibili questa nuova storia al femminile, ...

