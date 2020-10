Darmian domani a Milano, pronto per l’Inter: tutto confermato (Di giovedì 1 ottobre 2020) Matteo Darmian domani a Milano, pronto per le visite con l’Inter. Assolutamente confermato quanto vi avevamo anticipato nel pomeriggio. I nerazzurri si preparano ad accogliere un nuovo terzino, che all’occorrenza può giocare anche da centrale. Un vecchio accordo con il Parma, che risale alla scorsa estate, nelle prossime ore passeremo alla fase operativa. Foto: Twitter Parma L'articolo Darmian domani a Milano, pronto per l’Inter: tutto confermato proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Matteoper le visite con l’Inter. Assolutamentequanto vi avevamo anticipato nel pomeriggio. I nerazzurri si preparano ad accogliere un nuovo terzino, che all’occorrenza può giocare anche da centrale. Un vecchio accordo con il Parma, che risale alla scorsa estate, nelle prossime ore passeremo alla fase operativa. Foto: Twitter Parma L'articoloper l’Inter:proviene da Alfredo Pedullà.

