Cybersecurity e 5G: Huawei investe in un nuovo centro a Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images)“Ci faremo ‘vivisezionare’: clienti, operatori e agenzie governative potranno verificare la sicurezza del nostro codice sorgente, toccando con mano i nostri software, soluzioni e funzioni. Rispondiamo alle pressioni geopolitiche come sappiamo fare, con la tecnologia”. Luigi De Vecchis, presidente di Huawei Italia, spiega così il Cyber Security and Transparency Center che aprirà tra un anno a Roma: l’annuncio è arrivato lo stesso giorno della visita di Mike Pompeo, segretario di Stato americano. “Una coincidenza – assicura -. Il lavoro del governo sul perimetro cibernetico è la strada giusta. Noi però vogliamo dimostrare che non siamo ciò che viene detto dai governi che oggi ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) Passante davanti a un negozio dia Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images)“Ci faremo ‘vivisezionare’: clienti, operatori e agenzie governative potranno verificare la sicurezza del nostro codice sorgente, toccando con mano i nostri software, soluzioni e funzioni. Rispondiamo alle pressioni geopolitiche come sappiamo fare, con la tecnologia”. Luigi De Vecchis, presidente diItalia, spiega così il Cyber Security and Transparency Center che aprirà tra un anno a: l’annuncio è arrivato lo stesso giorno della visita di Mike Pompeo, segretario di Stato americano. “Una coincidenza – assicura -. Il lavoro del governo sul perimetro cibernetico è la strada giusta. Noi però vogliamo dimostrare che non siamo ciò che viene detto dai governi che oggi ...

