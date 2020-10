Covid, “nelle materne non c’è sicurezza”: esposto in Procura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono giorni di tira e molla a Napoli sulla gestione e il rispetto delle norme anti-Covid sull’inizio dell’anno scolastico negli asili nido e le scuole materne della città. I sindacati presentano un esposto in Procura. Ieri, come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, il segretario regionale della Uil Fpl di Napoli e Campania, Annibale De Bisogno e la segretaria provinciale del Csa, Francesca Pinto, hanno inviato due pec sulla questione: una in Procura, e un’altra all’ispettorato del Lavoro. I sindacati lamentano a Palazzo San Giacomo la “mancata applicazione del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono giorni di tira e molla a Napoli sulla gestione e il rispetto delle norme anti-sull’inizio dell’anno scolastico negli asili nido e le scuoledella città. I sindacati presentano unin. Ieri, come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, il segretario regionale della Uil Fpl di Napoli e Campania, Annibale De Bisogno e la segretaria provinciale del Csa, Francesca Pinto, hanno inviato due pec sulla questione: una in, e un’altra all’ispettorato del Lavoro. I sindacati lamentano a Palazzo San Giacomo la “mancata applicazione del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della ...

