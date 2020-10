Contattava su Twitter donne con tendenze suicide | poi le uccideva e smembrava | 29enne confessa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’uomo soprannominato il “killer di”, che secondo l’accusa ha ucciso e smembrato nove persone che aveva contattato tramite il social, si è dichiarato colpevole in apertura del processo a Tokyo. Takahiro Shiraishi, 29 anni, è accusato di aver conservato nel congelatore i corpi di sei delle sue vittime e non ha contestato l’accusa di aver ucciso nove persone.La mattina di Halloween del 2017, la polizia scoprì una casa degli orrori in quella di Takahiro Shiraishi: nove corpi smembrati con 240 pezzi di ossa nascosti in congelatori e cassette degli attrezzi, cosparsi di lettiera per gatti nel tentativo di nasconderne l’odore. L’uomo è sospettato di aver adescato le vittime, di età compresa fra i 15 e i 26 anni, scelte sufra persone che sembravano avere ...