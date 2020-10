Carolina Crescentini terrorizzata | “Ho avuto grande paura”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo: “Hopaura” ., in una lunga intervista, racconta del periodo del lockdown passato insieme al marito, il cantautore Francesco Motta. L’attrice ha rivelato, al settimanale Diva e Donna, di essere stata inizialmente incredula su quanto stava accadendo, sensazione che ha lasciato poi spazio al terrore quando la situazione in Italia è seriamente peggiorata. La donna era …

HuffPostItalia : Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' - MovimentoEtico : Carolina Crescentini: «Pretendo il diritto di invecchiare» - PamelaPintoITA : Semplicemente perché i figli non si fanno, i figli si accolgono. - lowevonadler191 : fiction vera nella sua crudezza e nella sua malinconica poesia...attori credibili, mai sopra le righe...tanti giova… - marci__________ : RT @davided81: Applausi a Carolina Crescentini, bravissima #mareFuori -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Crescentini

L'attrice si racconta a Grazia: «Voglio fare ruoli che rappresentano la mia età, anche in futuro, e voglio essere credibile, non ricostruita» ...«Io pretendo il diritto di invecchiare. Voglio fare ruoli che rappresentano la mia eta?, anche in futuro, e voglio essere credibile, non ricostruita. Non sono ossessionata dalla bellezza. Non ho mai p ...