Calendario gironi Champions 2020 2021 | ecco le date delle gare

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020)– Quando si giocheranno le partite dellaLeague? L’Uefa ufficializzerà nelle prossime ore ilper i singoli. Il via resta fissato per il 20 ottobre. Dopo la giornata di sorteggi, si attende quindi di scoprire quando saranno disputate le singole partite. Per le italiane … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.