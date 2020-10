Calciomercato Juventus, intreccio last minute con l’Inter: Lautaro in partenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – A meno di 100 ore dalla fine del Calciomercato potrebbero esserci ancora tante questioni da risolvere sul mercato. In casa Juventus si starebbe lavorando senza sosta a delle soluzioni per delle uscite necessarie al bilancio. Le cessioni che i bianconeri spererebbero di fare darebbero la possibilità di nuovi innesti, come Federico Chiesa, uno dei nomi maggiormente accostati alla Vecchia Signora. Ma come la dirigenza juventina deve guardare ai vari Sami Khedira, Douglas Costa, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, anche altri club di Serie A starebbero facendo i conti con i propri esuberi. La diretta rivale per lo scudetto vive una situazione analoga. Difatti l’Inter di Antonio Conte starebbe valutando le possibilità in uscita, per poter dare al tecnico salentino un ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) NEWS– A meno di 100 ore dalla fine delpotrebbero esserci ancora tante questioni da risolvere sul mercato. In casasi starebbe lavorando senza sosta a delle soluzioni per delle uscite necessarie al bilancio. Le cessioni che i bianconeri spererebbero di fare darebbero la possibilità di nuovi innesti, come Federico Chiesa, uno dei nomi maggiormente accostati alla Vecchia Signora. Ma come la dirigenza juventina deve guardare ai vari Sami Khedira, Douglas Costa, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, anche altri club di Serie A starebbero facendo i conti con i propri esuberi. La diretta rivale per lo scudetto vive una situazione analoga. Difatti l’Inter di Antonio Conte starebbe valutando le possibilità in uscita, per poter dare al tecnico salentino un ...

