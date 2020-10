Calciomercato Genoa, fatta per Shomurodov: l’annuncio del Rostov (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Genoa mette in rosa un altro attaccante: il Rostov comunica la cessione dell’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov Il Rostov comunica l’accordo raggiunto con il Genoa per il trasferimento in rossoblu dell’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov. Ecco la nota sui social del club russo. «E ‘stato raggiunto un accordo tra il Rostov e il club italiano Genoa sul trasferimento dell’attaccante Eldor Shomurodov. Eldor Shomurodov viaggerà presto verso Genova per vestire la maglia rossoblu. La scorsa stagione, l’attaccante è diventato il capocannoniere della squadra, segnando 11 gol chiave durante il campionato. Siamo grati a Eldor per la sua dedizione, gli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilmette in rosa un altro attaccante: ilcomunica la cessione dell’attaccante uzbeko EldorIlcomunica l’accordo raggiunto con ilper il trasferimento in rossoblu dell’attaccante uzbeko Eldor. Ecco la nota sui social del club russo. «E ‘stato raggiunto un accordo tra ile il club italianosul trasferimento dell’attaccante Eldor. Eldorviaggerà presto verso Genova per vestire la maglia rossoblu. La scorsa stagione, l’attaccante è diventato il capocannoniere della squadra, segnando 11 gol chiave durante il campionato. Siamo grati a Eldor per la sua dedizione, gli ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Covid: Genoa shock Calciomercato: assalti Milan Tutte le notizie ??… - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, incontro in corso per #Ranocchia - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa molto attivo: chiusa l'operazione #Scamacca, fiducia per l'arrivo di #Ranocchia - Fantacalcio : Calciomercato Genoa, è fatta per Shomurodov: le ultime - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #GenoaTorino rinviata, cosa succede al #fantacalcio: c'è il comunicato ? -