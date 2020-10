Calcio in lutto, si è spento Sergey Atelkin (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sergey Atelkin è morto all’età di 48 anni a causa di un arresto cardiaco. In Serie A ha vestito la maglia del Lecce. ROMA – Il Calcio piange Sergey Atelkin, morto all’età di 48 anni. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’ex bandiera dello Shakhtar Donetsk si è spenta per un improvviso attacco cardiaco. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nello sport ucraino visto che era stato uno degli attaccanti più importanti degli scorsi anni. Una piccola esperienza anche in Italia per il centravanti con il Lecce nella stagione 1997-1998. 16 presenze e tre reti per lui. Chi era Sergey Atelkin Nato in Ucraina nel 1972, Sergey Atelkin ha iniziato a tirare i primi ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020)è morto all’età di 48 anni a causa di un arresto cardiaco. In Serie A ha vestito la maglia del Lecce. ROMA – Ilpiange, morto all’età di 48 anni. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’ex bandiera dello Shakhtar Donetsk si è spenta per un improvviso attacco cardiaco. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nello sport ucraino visto che era stato uno degli attaccanti più importanti degli scorsi anni. Una piccola esperienza anche in Italia per il centravanti con il Lecce nella stagione 1997-1998. 16 presenze e tre reti per lui. Chi eraNato in Ucraina nel 1972,ha iniziato a tirare i primi ...

