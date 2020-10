Belén e Spinalbese, amore ufficiale? La dichiarazione di lei su Instagram: “mi piace come mi vedi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Diventa ufficiale la storia tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. La modella argentina ha risposto a un video pubblicato su Instagram dal hair stylit: “Mi piace come mi vedi”. Possiamo dirlo: è ufficiale. Negli ultimi giorni Belén Rodriguez è stata molto attiva sui social e ha stuzzicato il web pubblicando su Instagram alcuni post con … L'articolo Belén e Spinalbese, amore ufficiale? La dichiarazione di lei su Instagram: “mi piace come mi vedi” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Diventala storia tra Belén Rodriguez e Antonino. La modella argentina ha risposto a un video pubblicato sudal hair stylit: “Mimi vedi”. Possiamo dirlo: è. Negli ultimi giorni Belén Rodriguez è stata molto attiva sui social e ha stuzzicato il web pubblicando sualcuni post con … L'articolo Belén e? Ladi lei su: “mimi vedi” proviene da leggilo.org.

