Asl Taranto: “internalizzazioni saltate” per duecento lavoratori, per ora Erano destinati a tempo determinato alla Sanita service. Protesta Cgil (Di giovedì 1 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Cgil: Quello che è accaduto tra ieri e oggi ai 200 lavoratori destinati alla Sanità service e che stamattina avrebbero dovuto timbrare finalmente il cartellino come lavoratori a tempo determinato all’interno delle strutture Sanitarie tarantine, è la beffa che si consuma dietro un modello che va immediatamente riformato con chiarezza e trasparenza. E’ la presa di posizione della Cgil di Taranto che insieme alle categorie FILCAMS, FIOM e Funzione Pubblica, prende in considerazione la vicenda del differimento delle assunzioni in internalizzazione degli operatori CUP ex o ancora oggi dipendenti di una società privata che ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato: Quello che è accaduto tra ieri e oggi ai 200Sanitàe che stamattina avrebbero dovuto timbrare finalmente il cartellino comeall’interno delle strutturerie tarantine, è la beffa che si consuma dietro un modello che va immediatamente riformato con chiarezza e trasparenza. E’ la presa di posizione delladiche insieme alle categorie FILCAMS, FIOM e Funzione Pubblica, prende in considerazione la vicenda del differimento delle assunzioni in internalizzazione degli operatori CUP ex o ancora oggi dipendenti di una società privata che ...

Asl, ricorso della società Sds, gestore del Centro unico di prenotazione. Il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia delle internalizzazioni fino al 15 ottobre, in attesa della sentenza. Tutti i par ...

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino ...

