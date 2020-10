Appalti e consulenze alla Asl di Benevento, il pm chiede 8 anni e 3 mesi di carcere per l’ex ministro Nunzia De Girolamo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il pm Assunta Tillo della Procura di Benevento ha chiesto una condanna a 8 anni e 3 mesi di reclusione per l’ex ministro dell’Agricoltura, Nunzia De Girolamo, nell’ambito del processo, in corso di fronte ai giudici del tribunale dello stesso capoluogo campano, sugli Appalti e le consulenze all’Asl di Benevento. A processo con l’ex ministro e parlamentare del Nuovo Centro Destra ci sono altri 7 imputati con le accuse di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Secondo il gip Flavio Cusani, che dispose l’imputazione coatta per la De Girolamo, ex parlamentare , e prima ancora di Forza Italia, l’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il pm Assunta Tillo della Procura diha chiesto una condanna a 8e 3di reclusione per l’exdell’Agricoltura,De, nell’ambito del processo, in corso di fronte ai giudici del tribunale dello stesso capoluogo campano, suglie leall’Asl di. A processo con l’exe parlamentare del Nuovo Centro Destra ci sono altri 7 imputati con le accuse di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Secondo il gip Flavio Cusani, che dispose l’imputazione coatta per la De, ex parlamentare , e prima ancora di Forza Italia, l’ex ...

Quando il pm Assunta Tillo ha pronunciato le richieste di condanna, neppure gli occhiali da sole scuri hanno schermato le lacrime di Nunzia De Girolamo. 8 anni e 3 mesi di reclusione la richiesta per ...

