WWF GenerAzioneMare | le nostre tartarughine ce l’hanno fatta | il bilancio di una stagione straordinaria

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è conclusa in questi giorni ladelle nascite delle tartarughe marine che hanno nidificato nel golfo di Castellammare, tra Alcamo Marina e Trappeto. Con l’apertura del nido di Alcamo Calatubo, avvenuto nei giorni scorsi, l’ultimo che è stato identificato da volontari e attivisti di varie associazioni, si conclude unabrillante sia per questa zona di Sicilia, avara di avvistamenti e di nidificazioni, ma sia, soprattutto, per l’intera Sicilia, che quest’anno la vede al primo posto in Italia per numero di nidi di Caretta caretta identificati e monitorati, soprattutto nell’area sud orientale dove sono stati identificati decine e decine di nidi. Il WWF Sicilia Nord Occidentale racconta brevemente l’avventurosa evoluzione di quest’anno: “Il 21 giugno di notte, durante la ...