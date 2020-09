Trump attacca Biden | «Non c' è nulla di intelligente in te | in 47 anni non hai fatto niente»

repubblica : Dibattito Trump-Biden: il presidente rifiuta di condannare i suprematisti bianchi, lo sfidante lo attacca sul coron… - Corriere : Trump attacca Biden: «Non c'è nulla di intelligente in te» - HuffPostItalia : Donald Trump all'Onu attacca la Cina: 'Ha voluto infettare il mondo' - luca79ind : RT @__sash__sashimi: #Trump :non condanna i suprematisti bianchi e attacca antifa.'Tutte le violenze che vedo arrivano dalla sinistra e non… - josepmerid3 : RT @SkyTG24: #Debates2020 #Biden attacca #Trump sulla gestione dell'emergenza #covid19: 'I numeri sono alti perché sei quello che sei' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump attacca

Una buona prova per 'sleepy' Joe che approfitta del buon momento: "sei il peggior presidente che l'america abbia mai avuto" attacca ancora e chiede al presidente di pubblicare una volta per tutte le ...CLEVELAND - È andato in scena nella notte statunitense il primo dibattito televisivo tra gli sfidanti per la poltrona di presidente degli Stati Uniti. Il duello di Cleveland si è rivelato uno scambio ...