Temptation Island Carlotta lacrime per Nello: “Che squallidi, che schifo!” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Terza puntata di Temptation Island, il programma di successo condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi: colpi di scena e sorprese tra Nello e Carlotta foto webContinua ad appassionare e a tenere con il fiato sospeso tutti i telespettatori, Temptation Island, con Alessia Marcuzzi alla guida del popolare e seguitissimo docu-reality su Canale 5: Carlotta, ferita, continua a soffrire per Nello, mentre i due sembrano sempre più lontani. Rivelazioni, momenti dalle forte emozioni e colpi di scena che non mancano, il viaggio tra i sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore prosegue, tra turbolenze e terremoti inaspettati. Il programma mantiene le promesse della vigilia, e via via che entra sempre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Terza puntata di, il programma di successo condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi: colpi di scena e sorprese trafoto webContinua ad appassionare e a tenere con il fiato sospeso tutti i telespettatori,, con Alessia Marcuzzi alla guida del popolare e seguitissimo docu-reality su Canale 5:, ferita, continua a soffrire per, mentre i due sembrano sempre più lontani. Rivelazioni, momenti dalle forte emozioni e colpi di scena che non mancano, il viaggio tra i sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore prosegue, tra turbolenze e terremoti inaspettati. Il programma mantiene le promesse della vigilia, e via via che entra sempre ...

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - StefanoGuerrera : È incredibile il mercoledì sera: da una parte l’ignoranza vera e assoluta con temptation island e l’amore vero con Ulisse dall’altra - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - thejrvojces_ : non io che ho detto a mia sorella che avremmo visto temptation island insieme in replica e poi lo sto vedendo ora #TemptationIsland - Kri192 : RT @Microsatira: Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation island'. Forse non siamo ancora del tutto condannati all'estinzione. -