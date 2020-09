Serie A, Benevento-Inter 2-5 e Udinese-Spezia 0-2. In campo Lazio-Atalanta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sale nel mondo del calcio l'ansia per i contagi Covid , ma la Serie A per ora non si ferma, ad eccezione del Genoa,. Nei recuperi della prima giornata di campionato vittoria dell' Inter in casa del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sale nel mondo del calcio l'ansia per i contagi Covid , ma laA per ora non si ferma, ad eccezione del Genoa,. Nei recuperi della prima giornata di campionato vittoria dell'in casa del ...

Inter : ??? | MATCH REPORT Gol, traverse, occasioni: il racconto di #BeneventoInter minuto per minuto! ?? #FORZAINTER ???? - Gazzetta_it : Gol! Benevento - Inter 0-2, rete di Gagliardini R. (INT) - Gazzetta_it : Gol! Benevento - Inter 1-3, rete di Caprari G. (BEN) - E1LEX84 : RT @SkySport: Conte dopo Benevento-Inter: 'Questa squadra mi diverte, tanti cambi ma stesso risultato' - ElTrattore : RT @PinoMeazza: Hakimi è ingiocabile non solo per il Benevento ma per tutta la serie A . Cose che ci potete fare? ZERO #BeneventoInter -