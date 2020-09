Rinvio Genoa Torino | la decisione definitiva slitta a domani

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo la riunione odierna, il Consiglio di Lega tornerà a riunirsiper decidere sull’eventualediNella giornata odierna, il Consiglio di Lega si è riunito per discutere della situazione critica in casae per valutare il possibiledella partita dei rossoblù contro il, in programma sabato 3 ottobre alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. Nonostante la lunga riunione, gli esponenti del Consiglio di Lega torneranno a confrontarsi nella giornata diper decidere, in maniera, se la partita tra ile ilsarà rinviata oppure no. Leggi su Calcionews24.com

Dopo la riunione odierna, il Consiglio di Lega tornerà a riunirsi domani per decidere sull’eventuale rinvio di Genoa Torino Nella giornata odierna, il Consiglio di Lega si è riunito per discutere ...SCELTA RINVIATA - Il primo nodo riguarda ovviamente il Genoa e la sfida di sabato con il Torino, una partita sulla quale non è ancora stata trovata un'intesa definitiva. Se la società di Preziosi ...Il Genoa oggi potrà tornare ad allenarsi ... per non creare un precedente che permetta a chiunque abbia anche solo un caso di chiedere il rinvio, intasando un calendario in cui posto per i recuperi ...