Pullman pieni, 24 studenti di Macchia lasciati a piedi sulla strada: Sbotta Moscone: 'Disponete più autobus' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul Gargano 'studenti stipati come sardine'. Gatta lancia l'allarme: 'Conseguenze potrebbero essere gravissime' 28 settembre 2020 Pullman pieni e ben 24 studenti di Macchia lasciati a piedi nella ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul Gargano 'stipati come sardine'. Gatta lancia l'allarme: 'Conseguenze potrebbero essere gravissime' 28 settembre 2020e ben 24dinella ...

OndaradioGargan : Curia Arcivescovile/ Pullman pieni e ben24 studenti di Macchia vengono lasciati a piedi nella tratta Mattinata-Manf… - mafaisulseri0 : @immarti15 ci sto pensando, questi pullman fanno cagare, sono troppo pieni e non si fermano. la gente sta in piedi. un bordello. - Mrs_Styles_Mine : @lodi_alberto Sinceramente io non so come hannl gestito i pullman per i ragazzi che frequentano la scuola. Noi dell… - claudiopanarel7 : Troppa gente per strada senza mascherina, metropolitane e pullman pieni, in Tribunale non misurano neanche più la t… - bursercel : @hemmingsperfume si nel senso che quelli che organizzano i pullman sono pieni già da un po’ -