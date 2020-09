Neymar e Alvaro non puniti per gli insulti in Psg-Marsiglia (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI, Francia, - ' Dopo aver esaminato il fascicolo, sentiti i giocatori e i rappresentanti delle due società, la Commissione dichiara di non avere prove sufficienti per stabilire la materialità dei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI, Francia, - ' Dopo aver esaminato il fascicolo, sentiti i giocatori e i rappresentanti delle due società, la Commissione dichiara di non avere prove sufficienti per stabilire la materialità dei ...

sportli26181512 : Neymar e Alvaro non puniti per gli insulti in Psg-Marsiglia: Il verdetto della Commissione disciplinare di #Ligue1:… - Sitham04 : L'affaire Alvaro neymar - Brigata_OM : ?? Fine della telenovela! A causa di mancanza di prove, né Álvaro né Neymar sono stati sanzionati dalla lega calcio… - parissgitalia : La commissione disciplinare ha appena deciso: niente sanzioni per #Neymar e #Alvaro - Ju8813 : RT @ricarinzka: Il compare quand meme neymar a alvaro -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar Alvaro Neymar e Alvaro, nessuna sanzione per i fatti di Psg-Marsiglia Tuttosport Calcio: nessuna sanzione per Neymar

Non ci saranno sanzioni contro Neymar e il suo avversario Alvaro Gonzalez in seguito alla rissa e ai presunti insulti razzisti del fine partita tra PSG e Marsiglia. Lo ha deciso la Ligue 1 dopo aver ...

Neymar e Alvaro, nessuna sanzione per i fatti di Psg-Marsiglia

la Commissione dichiara di non avere prove sufficienti per stabilire la materialità dei fatti delle osservazioni discriminatorie del giocatore Alvaro Gonzalez nei confronti di Neymar né di Neymar nei ...

PSG, Neymar rischia dieci giornate di squalifica

Neymar rischia una sanzione disciplinare molto pesante. L'attaccante del Psg, dopo aver scontato la quarantena domiciliare per la sua positività al ...

Non ci saranno sanzioni contro Neymar e il suo avversario Alvaro Gonzalez in seguito alla rissa e ai presunti insulti razzisti del fine partita tra PSG e Marsiglia. Lo ha deciso la Ligue 1 dopo aver ...la Commissione dichiara di non avere prove sufficienti per stabilire la materialità dei fatti delle osservazioni discriminatorie del giocatore Alvaro Gonzalez nei confronti di Neymar né di Neymar nei ...Neymar rischia una sanzione disciplinare molto pesante. L'attaccante del Psg, dopo aver scontato la quarantena domiciliare per la sua positività al ...