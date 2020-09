“L’omicidio di Lecce è la vendetta di un narciso. Antonio De Marco si è sentito escluso” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bruzzone: “Antonio De Marco punito De Santis e Eleonora per averlo allontanato” “Siamo davanti a una personalità disturbata, di tipo narcisistico, probabilmente borderline. Credo che il giovane abbia trasformato la decisione di De Santis di riprendersi l’abitazione per vivere con la compagna in una sorta di abbandono. Non si credeva parte della coppia, ma della situazione. Vivere con De Santis, stimato in città, lo gratificava. Il mancato rinnovo dell’affitto lo ha fatto sentire escluso, umiliato”. In un’intervista a Leggo la criminologa Roberta Bruzzone commenta il duplice omicidio di Lecce commesso da Antonio De Marco, lo studente universitario di 21 anni ex coinquilino del giovane arbitro Daniele De Santis. “Era vendicativo, lo dimostra ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bruzzone: “Depunito De Santis e Eleonora per averlo allontanato” “Siamo davanti a una personalità disturbata, di tipo narcisistico, probabilmente borderline. Credo che il giovane abbia trasformato la decisione di De Santis di riprendersi l’abitazione per vivere con la compagna in una sorta di abbandono. Non si credeva parte della coppia, ma della situazione. Vivere con De Santis, stimato in città, lo gratificava. Il mancato rinnovo dell’affitto lo ha fatto sentire escluso, umiliato”. In un’intervista a Leggo la criminologa Roberta Bruzzone commenta il duplice omicidio dicommesso daDe, lo studente universitario di 21 anni ex coinquilino del giovane arbitro Daniele De Santis. “Era vendicativo, lo dimostra ...

repubblica : L'omicidio di Lecce. La vita segreta del ragazzo che non sapeva sorridere - FrankSfarzo : Omicidio coppia di Lecce: ma quelli che riportano le parole dell'assassino Antonio Di Marco, che hanno fatto, l'han… - Sebasti66858650 : Dopo aver letto la confessione, di colpo, mi sono venute in mente le parole di uno psicologo: “l’odio spesso nasce… - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: L'omicida reo-confesso dei fidanzati di Lecce è in isolamento in carcere - TGR Puglia - infoitinterno : Lecce, omicidio De Santis-Manta, i Carabinieri: l'assassino intendeva perpetrare torture per uccidere -

Ultime Notizie dalla rete : “L’omicidio Lecce Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera