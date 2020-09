Lombardia | la Regione inserisce lo smart working per combattere l' inquinamento

LegaSalvini : ??????'Covid-19, il virus ignorante', parla il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ??… - RegLombardia : 'Covid-19, il virus ignorante', parla il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - fattoquotidiano : Caso camici alla Regione Lombardia, la moglie di Fontana scrisse al fratello: “Chiama l’assessore, sembra siano mol… - VivianaDesio : RT @vitcastagna: #cittadinoordinario x #Gallera è il fesso che paga fior di tasse a Regione Lombardia sapendo che il 50% dei fondi x sanità… - OrioliPaolo : Autonomia sanitaria regionale e dove NON trovarla... Per gli appalti sui camici la Regione #Lombardia è sovrana, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Regione

Le previsioni meteo aggiornate per la regione LOMBARDIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo LOMBARDIA. Aggiornamento delle 7:48 - Il Video Meteo di Oggi: mercoledì, 30 s ...In Lombardia oggi crescono i nuovi positivi, + 203 rispetto a ieri, a fronte di 13.791 tamponi effettuati, così come i ricoveri +2 in ...