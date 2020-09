L’emancipazione corre su due ruote

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Imparare ad andare in bici a 33 anni, dopo una vita passata a prendere il bus o, semplicemente, a camminare. E’ successo a Laura. Originaria del Camerun e trasferitasi in Italia, Laura in bici non ci era mai andata. «Salire sul sellino? La mia prima volta è arrivata all’inizio di questa estate, e ovviamente la paura è stata tanta. Per fortuna che accanto a me c’era Monica, una volontaria che mi ha insegnato a pedalare e a non cadere». Quella … Continua L'articolo L’emancipazionesu dueproviene da il manifesto.