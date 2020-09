Lazio, Inzaghi non ci sta: “Risultato ingiusto, ma faremo una grande stagione” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Lazio esce travolta dal confronto con l'Atalanta. I biancocelesti crollano 4-1 e incassano la prima bruciante sconfitta stagionale. Un brutto stop per la formazione di Simone Inzaghi.LE PAROLE DI InzaghiIl tecnico dei laziali è chiamato a commentare la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi hanno fatto la loro partita. Siamo mancati negli episodi che determinano le gare. Abbiamo sprecato sullo 0-0 e sotto di due gol, senza dimenticare il 2-3 mancato. Il risultato non è giusto. La squadra ha tirato 10 volte in porta e ha segnato una sola volta, mentre l'Atalanta ha calciato 5 volte e segnato 4 gol. Sono sicuro che faremo comunque una bella stagione. Avremmo dovuto difendere meglio a livello di squadra. Bisogna lavorare un po' su tutto. Ho detto che eravamo in ritardo sul mercato e la ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Laesce travolta dal confronto con l'Atalanta. I biancocelesti crollano 4-1 e incassano la prima bruciante sconfitta stagionale. Un brutto stop per la formazione di Simone.LE PAROLE DIIl tecnico dei laziali è chiamato a commentare la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi hanno fatto la loro partita. Siamo mancati negli episodi che determinano le gare. Abbiamo sprecato sullo 0-0 e sotto di due gol, senza dimenticare il 2-3 mancato. Il risultato non è giusto. La squadra ha tirato 10 volte in porta e ha segnato una sola volta, mentre l'Atalanta ha calciato 5 volte e segnato 4 gol. Sono sicuro checomunque una bella stagione. Avremmo dovuto difendere meglio a livello di squadra. Bisogna lavorare un po' su tutto. Ho detto che eravamo in ritardo sul mercato e la ...

SkySport : Inzaghi: 'Con l'Atalanta sempre sfide intense' ? Lazio-Atalanta Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A… - SkySport : Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - laziopress : Lazio-Atalanta, Inzaghi: “Il risultato non dimostra quanto visto in campo. Faremo bene anche quest’anno”… - Domenic10798 : E ma non era previsto giocare nelle prime 3 giornate con #Atalanta e #Inter. Ora Radu si è fatto male e quindi.. sp… - chimentimattia : Mercato chiuso. Amareggiato. #INZAGHI #TARE #LAZIO -