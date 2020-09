Elisabetta Gregoraci: “Ho lasciato Flavio Briatore perché ha fatto un gesto orribile” lui replica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci è finita al centro dell’attenzione per le sue parole al Grande Fratello Vip. Qui, mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura, ha parlato di Flavio Briatore e del motivo per cui ha deciso di lasciarlo. Tutto è nato quando la madre dell Gregoraci è morta e il noto imprenditore avrebbe fatto un gesto “imperdonabile”. Le parole della showgirl sono arrivate al diretto interessato il quale, pochi giorni fa, ha rilasciato una dura intervista. LEGGI ANCHE — Chiara Ferragni denunciata dal Codacons e Fedez si arrabbia Gossip news: le parole di Elisabetta Gregoraci Uno degli eventi di cronaca rosa che suscitò scalpore fu ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nelle ultime ore,è finita al centro dell’attenzione per le sue parole al Grande Fratello Vip. Qui, mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura, ha parlato die del motivo per cui ha deciso di lasciarlo. Tutto è nato quando la madre dellè morta e il noto imprenditore avrebbeun“imperdonabile”. Le parole della showgirl sono arrivate al diretto interessato il quale, pochi giorni fa, ha riuna dura intervista. LEGGI ANCHE — Chiara Ferragni denunciata dal Codacons e Fedez si arrabbia Gossip news: le parole diUno degli eventi di cronaca rosa che suscitò scalpore fu ...

