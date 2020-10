Dott. Salini (commissione medica Figc): «Nostro protocollo copiato da tutta Europa» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vincenzo Salini ha parlato del protocollo medico del campionato per il Covid-19 Vincenzo Salini, membro commissione medica Figc e primario dell’unità di Ortopedia e Traumatologia al San Raffaele di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. « Il focolaio in casa Genoa va valutato, ma so per certo che i colleghi rossoblù hanno rispettato il protocollo. I calciatori sono persone e frequentano altre persone, sono cose che possono accadere, ma non avrei tutta questa preoccupazione. protocollo? È talmente corretto che è stato copiato da tutta Europa, ma è difficile prevedere quello che può succedere. Sono quasi certo che il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vincenzoha parlato delmedico del campionato per il Covid-19 Vincenzo, membroe primario dell’unità di Ortopedia e Traumatologia al San Raffaele di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. « Il focolaio in casa Genoa va valutato, ma so per certo che i colleghi rossoblù hanno rispettato il. I calciatori sono persone e frequentano altre persone, sono cose che possono accadere, ma non avreiquesta preoccupazione.? È talmente corretto che è statoda, ma è difficile prevedere quello che può succedere. Sono quasi certo che il ...

