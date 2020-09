Covid Liguria 30 settembre | scendono i casi | sono 51 | di cui 8 nello Spezzino

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La51 i nuovidi coronavirus in. Di questi, 8. Diminuiscono dunque i contagi dopo un paio di settimane di forte emergenza alla Spezia, emergenza che ha portato ...

Sono solamente 51 (ieri erano 89) i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 3.204 tamponi effettuati nell’arco delle ultime 24 ore. Di questi tre sono stati registrati nell’imperiese (Asl1): uno ...Grande attesa per l’avvio domani, giovedì 1° ottobre, della 60ma edizione del Salone Nautico a Genova, l’unico Salone Nautico in Europa nell’era dell’emergenza COVID, che si svolgerà dal 1° al 6 ottob ...