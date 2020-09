Covid: Genoa, 11 giocatori positivi, 5 in campo a Napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 30 SET - Sono diventati 11 i calciatori del Genoa positivi al Covid. Cinque di questi hanno giocato la partita con il Napoli domenica scorsa. Undici, tanti quanti vanno in campo. E il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 30 SET - Sono diventati 11 i calciatori delal. Cinque di questi hanno giocato la partita con ildomenica scorsa. Undici, tanti quanti vanno in. E il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Genoa Covid-19. Genoa, sale a 15 il numero dei positivi Rai News Rinvio Genoa Torino, Consiglio di Lega aggiornato: domani la decisione

in programma sabato 3 ottobre alle ore 18:00 al Ferraris di Genova. LEGGI ANCHE – Genoa, l’elenco dei positivi al Coronavirus.

Da Roma: "Positivi al Covid trattati come infortunati, il campionato non si fermerà"

Le intenzioni della Lega sono quelle di andare avanti col campionato, una soluzione di buon senso sarebbe quella di rinviare Genoa-Torino, vedremo cosa accadrà per Juventus-Napoli. Il piano era quello ...

UFFICIALE – Aumentano i casi di Covid al Genoa: 15 positivi, di cui 11 calciatori

POSITIVI GENOA – Il Genoa ha reso pubblici, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il numero aggiornato e i nomi di tutti i calciatori risultati positivi al Coronavirus. Due giorni fa ...

