Call of Duty: Warzone dichiara guerra ai cheater e Activision banna circa 20.000 utenti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Proprio mentre milioni di giocatori di Call of Duty: Warzone si stavano preparando per una nuova stagione del popolare gioco multiplayer online, migliaia di loro sono stati bannati perché presumibilmente usavano app per imbrogliare.Lunedì, Activision ha disattivato gli account di circa 20.000 giocatori di Warzone dopo che la società ha rilevato un trucco popolare, secondo persone che hanno familiarità con la "questione cheater".Nick Wagner, un giocatore che trasmette in streaming su Twitch con il nome Wagnificent è stato bannato nel bel mezzo di una partita di Warzone lunedì. Dopo aver ottenuto la sua prima uccisione nel gioco, con 111 giocatori rimasti in partita, il PC di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Proprio mentre milioni di giocatori diofsi stavano preparando per una nuova stagione del popolare gioco multiplayer online, migliaia di loro sono statiti perché presumibilmente usavano app per imbrogliare.Lunedì,ha disattivato gli account di20.000 giocatori didopo che la società ha rilevato un trucco popolare, secondo persone che hanno familiarità con la "questione".Nick Wagner, un giocatore che trasmette in streaming su Twitch con il nome Wagnificent è statoto nel bel mezzo di una partita dilunedì. Dopo aver ottenuto la sua prima uccisione nel gioco, con 111 giocatori rimasti in partita, il PC di ...

BOPRNATION : Call of Duty: Warzone comienza su sexta temporada con errores - Luisoz12 : Call of Duty: Warzone comienza su sexta temporada con errores - inkinda_satan : RT @lis_pikx: rt,call of duty(+call dai mai, mai dai mai pen rai) #imgxnct - lis_pikx : rt,call of duty(+call dai mai, mai dai mai pen rai) #imgxnct - infoitscienza : Call of Duty Warzone: nuovo giro di ban, c’è anche uno streamer -