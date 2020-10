Audi-Qualcomm - Al via la sperimentazione del C-V2X in Virginia

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ogni anno sono circa 36 mila le persone coinvolte in incidenti avvenuti in corrispondenza di cantieri stradali e zone di lavoro negli Stati Uniti, con una media di un ferito ogni 14 minuti e un decesso ogni 15 ore. 2.523 di questi sinistri avvengono in(7,3 al giorno), dovee il dipartimento dei trasporti di questo stato (Vdot) hanno annunciato di aver dato il via alladella tecnologia C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), che grazie al 5G mette in comunicazione automobili, infrastrutture e pedoni. Cantieri sicuri. Sfruttando la banda da 5.9 Ghz individuata dalla Federal Communication Commission (Fcc) per loperatività del trasporto di superficie iperconnesso, i test in corso hanno come oggetto soprattutto due casi specifici: i cantieri stradali e le informazioni ...