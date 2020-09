AresGate, tra verità e smentite: ora parla Maria De Filippi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si ritratta, si omette, si vocifera di nascosto e intanto si ha la parvenza che la verità sia sempre un obiettivo via via più distante. Esisteva davvero una setta dietro le quinte di Mediaset? Fino a dove si spinge la verità di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra? Ma soprattutto, dietro al silenzio immediatamente calato sulla questione, c’è la volontà di sotterrare l’argomento o di per sé non esiste alcun argomento su cui discorrere? Quello che gravita attorno a ribattezzato “AresGate” è un vero mistero sul quale si stanno pronunciando numerose personalità della televisione, volti noti che insinuano il dubbio che qualcosa di vero in fondo ci sia contrapposti a chi invece scredita ogni diceria. Al coro di voci si unisce ora anche il personale giudizio di Maria De ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si ritratta, si omette, si vocifera di nascosto e intanto si ha la parvenza che la verità sia sempre un obiettivo via via più distante. Esisteva davvero una setta dietro le quinte di Mediaset? Fino a dove si spinge la verità di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra? Ma soprattutto, dietro al silenzio immediatamente calato sulla questione, c’è la volontà di sotterrare l’argomento o di per sé non esiste alcun argomento su cui discorrere? Quello che gravita attorno a ribattezzato “” è un vero mistero sul quale si stanno pronunciando numerose personalità della televisione, volti noti che insinuano il dubbio che qualcosa di vero in fondo ci sia contrapposti a chi invece scredita ogni diceria. Al coro di voci si unisce ora anche il personale giudizio diDe ...

waroglight : RT @AmbraPellico: Dove sta la differenza tra #aresgate e il #pratigate? Finti fidanzamenti, finti litigi e scazzottate hai danni come sempr… - AmbraPellico : Dove sta la differenza tra #aresgate e il #pratigate? Finti fidanzamenti, finti litigi e scazzottate hai danni come… - martimessi9 : RT @rammy933: Magari sbaglierò.. Ma io la chiaccherata tra Adua e Massimiliano l ho vista a cuore aperto, Vera e sincera.. Quindi per me gl… - rammy933 : Magari sbaglierò.. Ma io la chiaccherata tra Adua e Massimiliano l ho vista a cuore aperto, Vera e sincera.. Quindi… - nocchi_rita : RT @parloavanveraa: Tra le varie cose io voglio capire LA COSA DEL ROLEX! COS'È LA COSA DEL ROLEX? #GFVIP #Pomeriggio5 #AresGate -