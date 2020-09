Antonio Conte a Sky dopo Benevento-Inter: “State sottovalutando il Napoli” (Di giovedì 1 ottobre 2020) In seguito alla vittoria dell’Inter in casa del Benevento, ai microfoni di Sky Sport Antonio Conte è stato Interrogato anche sul prossimo big match tra Juventus e Napoli. “Io penso che la soddisfazione migliore in assoluto per un allenatore sia vedere che al di là degli Interpreti non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che comunque gioca a calcio, che attacca e crea tantissime situazioni. A volte i gola li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare un pochettino di più sul discorso dell’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti”. 04/10/2020 BONUS ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 1 ottobre 2020) In seguito alla vittoria dell’in casa del, ai microfoni di Sky Sportè statorogato anche sul prossimo big match tra Juventus e Napoli. “Io penso che la soddisfazione migliore in assoluto per un allenatore sia vedere che al di là deglipreti non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che comunque gioca a calcio, che attacca e crea tantissime situazioni. A volte i gola li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare un pochettino di più sul discorso dell’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti”. 04/10/2020 BONUS ...

