Spid | che cos’è e come si ottiene l’identità digitale

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 settembre 2020) SPID significa Sistema Pubblico di Identità Digitale. È il sistema che attraverso una password e uno username, permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e anche di privati che aderiscono. L’Identità Digitale è unica e utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Per decine di documenti non serve più presentarsi di persona. L’utilizzo dello SPID è gratuito, come la richiesta, ma se per farlo si sceglie il riconoscimento via webcam, gli operatori potrebbero richiedere il pagamento per il servizio.