Florence Dance Festival | Peridance Kinesis e Mystes sul palco di Santa Maria Novella

Preparati a vivere un'esperienza unica al Florence Dance Festival 2025, dove danza, arte e rivoluzione si incontrano in un caos armonioso. Dal 7 luglio nel suggestivo Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, performer come Peridance Kinesis e Mystes sfideranno i confini dell’identità e della libertà , trasformando lo spazio in un palcoscenico di espressione e ribellione. La settimana promette di essere un viaggio profondo tra emozioni, innovazione e autodeterminazione. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire il potere della danza contemporanea.

Firenze, 7 luglio 2025 - La meccanica della libertà . Tra espressione e innovazione, controllo e ribellione. Dentro uno spazio circolare - il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella - trasformato in un campo di battaglia dove si combatte per l'autodefinizione di sé. Si apre nel segno dell'esplorazione fisica e profonda dell'identità la settimana del Florence Dance Festival, la rassegna dedicata ai linguaggi contemporanei che festeggia la trentaseiesima edizione sotto la direzione artistica di Marga Nativo e Keith Ferrone. Il programma inaugura stasera (ore 21,30) con un' ospite d'eccezione: fondata nel 1983 dal leggendario coreografo Igal Perry, dopo il debutto a New York la Peridance Contemporary Dance Company ha presentato oltre settantacinque creazioni nei teatri più prestigiosi - dal Joyce Center al Lincoln Center fino KnJ Theater di Peridance - diventando un modello per la danza inventiva e sperimentale a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Florence Dance Festival: Peridance, Kinesis e Mystes sul palco di Santa Maria Novella

