Famiglie con 3 o più bambini in Italia sono il 7,6% Prevalgono famiglie con 1 figlio

In Italia, le famiglie con tre o più bambini rappresentano solo il 7,6%, predominando quelle con un singolo figlio. Nel panorama europeo del 2024, i nuclei familiari senza figli sono il 76,4%, evidenziando un cambiamento demografico importante. Questi dati di Eurostat ci offrono uno spunto per riflettere sulle tendenze sociali e le sfide future. Scopriamo insieme cosa significano per il nostro Paese e per il futuro delle famiglie italiane.

Nel 2024, l’Unione Europea ha registrato circa 202 milioni di nuclei familiari privati. Di questi, solo il 23,6% includeva almeno un figlio convivente, mentre il restante 76,4% era composto da famiglie senza figli. Questo dato, aggiornato da Eurostat, fornisce un’indicazione significativa sulle tendenze demografiche e sociali che stanno caratterizzando le famiglie europee. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: famiglie - bambini - italia - sono

Stagioni in festa al Talent Garden: un evento per bambini e famiglie - Unisciti a noi per "Stagioni in Festa" al Talent Garden, un evento speciale pensato per bambini e famiglie! Appuntamento sabato 17 maggio, alle ore 16, nel parco dell'infanzia di via Tavo.

ARTICOLO di Gennaro Del Giudice Pubblicato13 Giugno 2025 su Cronaca Flegrea POZZUOLI – Sono giunti ieri in Italia, con tappa a Napoli e nei Campi Flegrei, 28 bambini provenienti dall’Ucraina. Saranno ospitati da famiglie italiane nell’ambito di un proge Vai su Facebook

Il più bel camping per bambini in Italia? Si trova in Toscana ed è un paradiso per le famiglie; I bambini maltrattati sono raddoppiati in 5 anni; Index Italia 2025: i diritti umani di donne, bambini e bambine. Focus: Un paese (non) a misura di famiglie.

Come sono composte le nuove famiglie italiane? Diminuiscono i figli e aumentano le mamme single - Fanpage.it - Le famiglie italiane sono in aumento, se nel censimento del 2011 se ne contavano 24. fanpage.it scrive

Allarme povertà in Italia: boom di famiglie in difficoltà (+32%) - Oggi, ha le sembianze di padri e madri separati, giovani disoccupati, lavoratori con impieghi precari e ... Lo riporta msn.com