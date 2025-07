Ederson Inter il brasiliano resta il favorito | il prezzo resta alto cosa filtra

L'Inter continua a puntare forte su Ederson dell'Atalanta come possibile sostituto di Calhanoglu, mantenendo alta l’attenzione sul mercato. Il brasiliano resta il favorito, con il prezzo che si mantiene elevato e filtra cautela tra le fila nerazzurre. La trattativa si fa più intensa, mentre i tifosi sognano già un nuovo capitolo in maglia interista. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulla possibile operazione continuano a far discutere gli appassionati.

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta monitorando con attenzione il mercato in vista di possibili cambiamenti nel proprio centrocampo. Se dovesse concretizzarsi l’addio di Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro ha già individuato il suo sostituto ideale: Ederson, centrocampista dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano è in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra, che lo considera il profilo perfetto per rinforzare il reparto. Il 25enne ha dimostrato in queste stagioni con la maglia della Dea una grande qualità, grazie alla sua abilità di gestire il gioco e alla sua visione di gioco superiore alla media. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, il brasiliano resta il favorito: il prezzo resta alto, cosa filtra

In questa notizia si parla di: resta - inter - ederson - brasiliano

Inchiesta Curve, Mauro Russo resta ai domiciliari: respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per l’ultrà dell’Inter - Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Mauro Russo, 67 anni, noto ultrà della curva Nord dell'Inter.

Ederson-Inter: I NERAZZURRI POSSONO ARRIVARE A 60 MILIONI Il sogno di Ausilio resta il centrocampista brasiliano, che potrebbe avvicinarsi all'Inter grazie a tre cessioni #Inter #Ederson #Calhanoglu #Asllani #Stankovic Vai su X

L'Inter continua a guardare all'Atalanta per sostituire il partente Calhanoglu: il primo obiettivo resta Ederson Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un assist potrebbe arrivare da Carlo Ancelotti, che terrebbe ancor più in considerazione il brasiliano qualo Vai su Facebook

Inter, per l’Atalanta Ederson non è in vendita. Ma è l’obiettivo: ecco perché scartato Frendrup; CdS - Calha, novità in settimana. L'Atalanta dice no per Ederson: salgono le quotazioni di Rios. No a...; Calhanoglu in stallo, Frattesi e Asllani forse via: l’Inter perde il centrocampo.

Inter, per l’Atalanta Ederson non è in vendita. Ma è l’obiettivo: ecco perché scartato Frendrup - Mollata la pista che portava al centrocampista del Genoa ... Segnala fcinter1908.it

Inter, l’Atalanta fa muro su Ederson: ecco il piano b dei nerazzurri per il centrocampo - Inter, muro dell’Atalanta su Ederson, che per i bergamaschi non è in vendita: ecco il piano b della società nerazzurra per il centrocampo L’Atalanta ha alzato un muro all’Inter per Ederson e il messag ... calcionews24.com scrive