Come funziona la regola del coprifuoco a Wimbledon e perché l'incontro di Sinner rischia il rinvio

Alla storica cornice di Wimbledon, la regola del coprifuoco impone di spegnere i riflettori e interrompere le partite a una certa ora, garantendo il rispetto delle norme e del riposo dei giocatori. Questa regola potrebbe mettere in seria difficoltà l’incontro tra Sinner e Dimitrov, che rischia di essere rinviato o terminare prima del previsto. Scopriamo insieme come questa tradizione influisce sulla spettacolare corsa degli atleti sul campo centrale.

La partita tra Sinner e Dimitrov, a causa del prolungarsi del programma sul Campo Centrale, rischia di iniziare molto tardi e potrebbe anche non concludersi a causa della regola del coprifuoco di Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

