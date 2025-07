Allegri non vuole prendersi rivincite con la Juve | Posso solo che ringraziarla Poi spiega il motivo che lo ha indotto a scegliere il Milan Le sue dichiarazioni distensive nei confronti della Vecchia Signora

Massimiliano Allegri, dopo otto anni di successi alla Juventus, ha scelto di cambiare rotta e approdare al Milan. In un’intervista recente, l’allenatore ha dichiarato di voler lasciare alle spalle eventuali rivincite e di essere grato alla Vecchia Signora per l’esperienza vissuta. La sua decisione nasce dalla voglia di nuove sfide e dalla convinzione che il Milan rappresenti la scelta giusta per il suo futuro. Ma quali sono i motivi alla base di questa svolta?

Allegri mette da parte sentimenti negativi nei confronti della Juve e spiega per quale motivo ha scelto il Milan dopo otto anni in bianconero. Massimiliano Allegri torna a farsi strada nel panorama calcistico italiano, ma questa volta non come allenatore della Juventus, bensì come guida del Milan. Dopo un lungo e fruttuoso periodo in bianconero, dove ha conquistato numerosi trofei e riportato la Juve ai vertici del calcio italiano ed europeo, Allegri ha deciso di affrontare una nuova sfida. Il tecnico livornese ha accettato di subentrare sulla panchina rossonera, con l'obiettivo di risollevare un Milan che, dopo una stagione deludente, necessita di un cambio di passo per tornare a competere ai massimi livelli.