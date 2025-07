Milan Serafini | Allegri? Due fattori epocali Ha mentito su …

L’arrivo di Massimiliano Allegri al Milan segna un evento epocale nel calcio italiano, e Luca Serafini ne analizza i dettagli con passione e competenza. Durante 'Tutti Convocati', il giornalista ha svelato come due fattori fondamentali abbiano influenzato questa scelta, mettendo in luce aspetti spesso trascurati. Un’analisi approfondita che ci aiuta a capire cosa ci attende sotto la guida del nuovo allenatore rossonero. È il momento di scoprire cosa bolle in pentola.

Luca Serafini, giornalista, ha parlato a 'Tutti Convocati' della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, la prima da nuovo allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Serafini: “Allegri? Due fattori epocali. Ha mentito su …”

In questa notizia si parla di: milan - serafini - allegri - fattori

Serafini: “Milan da bacchettate sulle mani. Cardinale fa notizia quando …” - Il giornalista Luca Serafini ha recentemente commentato la situazione del Milan, facendo riferimento alle dichiarazioni di Zvonimir Boban.

Serafini e l'importanza di Tare come ds: Non è solo uomo di mercato, fa da collante tra dirigenza e...; Luca Serafini: 'Milan Channel, arrivederci e grazie di tutto'; Serafini: Florenzi è un top della squadra, oggi vedremo Theo un po' più difensivo.

Serafini: "Per le cessioni bisogna partire dal presupposto che al Milan deve restare e deve avere l’ambizione di giocare, solo chi ci crede veramente" - Il Milan in settimana ha annunciato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Club, andando a colmare una lacuna presente ormai da due stagioni, e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. milannews.it scrive

Milan, fiducia per l’arrivo di Allegri: la situazione - MSN - Saverio Fattori Una stagione difficile quella vissuta dal Milan; i rossoneri, esclusa la vittoria in Supercoppa, non hanno ... Da msn.com