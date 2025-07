Il getAfe presenta la sua nuova attrezzatura per il 25 26

Se sei un appassionato di calcio e desideri scoprire le ultime novità dal mondo del Getafe, non puoi perderti l’evento più atteso della stagione: la presentazione della nuova attrezzatura ufficiale! Un design innovativo e un richiamo alle tradizioni del club rendono questa collezione imperdibile. Disponibile da lunedì nei negozi ufficiali e online, questa nuova linea promette di conquistare i cuori dei tifosi. Preparati a vivere il calcio con stile e passione!

2025-07-07 16:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Il getfe continua con le sue presentazioni per la prossima stagione. Ora è stato il turno della nuova attrezzatura, che ha già visto la luce e questo sarà Da lunedì pomeriggio in vendita nei negozi ufficiali del club e attraverso il web. Attrezzatura che commemora quelle che il Blue Club usato nella sua prima partecipazione europea, con il Primo in blu e il secondo in rosso Come di solito. Questo corso Il terzo sarà giallo. Javi Casquero, cosmin contro e ikechukwu uche Sono i protagonisti del video blu che mette nel contesto l’ispirazione della giacca di questo corso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com