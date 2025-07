Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue convocati alle 17.30 sui dazi

Alle 17.30, i rappresentanti permanenti dei 27 Paesi dell’UE si riuniscono in Coreper II per affrontare un tema cruciale: le trattative sui dazi con gli Stati Uniti. In un clima di massima riservatezza, questa convocazione segna un passo importante verso la definizione di una posizione comune. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su come evolveranno le negoziazioni e le eventuali decisioni che potrebbero influenzare l’economia europea.

Il Coreper II, ovvero la riunione dei rappresentanti permanenti dei Ventisette in Ue, è stato convocato alle 17.30 per discutere dello stato delle trattative con gli Stati Uniti sui dazi. E' quanto si apprende a Bruxelles. L'incontro si terrà in formato ristretto.

